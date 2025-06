Comenta Compartir

Einstein aplica su principio de la relatividad para explicar la posibilidad de un universo finito, pero no limitado, en el cual las propiedades geométricas están ... condicionadas por la densidad de la materia. El sabio científico demostró que, para la existencia de un universo infinito, la densidad de la materia debería ser igual a cero, lo cual no es posible. Leo que a alguien que, como a mí, no entendía esa explicación, Einstein intentó aclarárselo: «Un hombre que permanece sentando junto a una hermosa mujer durante una hora, cree que todo ha durado un minuto. Haced que se siente un minuto junto a una estufa ardiente, pensará que ha durado horas. Eso es la relatividad». Pero como todo es relativo, la actual mentalidad progresista pensará que esa explicación del sabio apesta a machismo puro, al hablar de una mujer hermosa y un hombre junto a ella. Cómo cambian la relatividad y los tiempos.

