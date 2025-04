Gracias a Monje

Comenta Compartir

Creíamos que muchas figuras del pasado habían desaparecido en esta sociedad de las prisas y deshumanizada. Es una rara avis en la medicina de hoy ... el médico que representaba Marañón, de sobradas capacidades y conocimientos médicos, junto con una bonhomía y un humanismo, que si no siempre curaba los males del enfermo, despertaba en él la conformidad, la confianza y la esperanza. El doctor Florencio Monje de Badajoz es un ejemplo redivivo y escaso en la medicina actual. Sabio en su especialidad maxilofacial, pero cercano, cariñoso y campechano como persona, reúne todo lo necesario para que el enfermo crea en los milagros siempre posibles de la recuperación de la salud. Gracias infinitas al doctor Monje y su maravilloso equipo, porque ellos han devuelto la confianza y sonrisa a mi hijo. Merece la pena el viaje desde Madrid a Badajoz. No solo es Madrid la cúspide de todo. Por supuesto, que en Badajoz y seguro que en otras muchas otras provincias españolas, la medicina no es provinciana.

Cartas al director