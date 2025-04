Galdós, amor y patriotismo

Comenta Compartir

Benito Pérez Galdós, hablando de la vejez de uno de sus personajes mejor trazados, el noble Beltrán de Urdaneta, dice, cuando este se despedía de ... una moza joven y guapa, de la que estaba medio enamoriscado: «Era un adiós en la puerta de la eternidad, adiós dado al bello sexo, a la humana belleza, a las únicas flores que alegran este valle de lágrimas». Galdós, eres un machista, que no te oigan y te lean las Yolandas y Monteros y similares miembros y miembras de lo políticamente correcto, porque destruirían las tres cuartas partes de tu obra, aunque tengas cierta fama de ser, situándonos en tu época, de izquierdas; aunque viendo la izquierda española que actualmente predomina y padecemos, hoy serías considerado como intelectual de derechas o, al menos, conservador. Pues no digamos la feminista Emilia Pardo Bazán, su amante durante unos años, llamando a Benito, en sus cartas «miquito amado» y «ratonciño mío». En la España de Podemos, Sumamos y Pedro Sánchez, ¿cómo se consideraría a doña Emilia, feminista, liberada avanzada o machista? Ambos, Benito Pérez Galdós y Emilia Pardo Bazán, eran unos grandes devotos de Cupido y Eros. Galdós dijo que el amor es un arte que nunca se aprende y siempre se sabe. Aparte de la altísima calidad de la obra de Pérez Galdós, habría que destacar su gran patriotismo, ahora que la sociedad española parece caminar desorientada, de la mano de indeseables políticos sectarios que parecen tener como único objetivo resucitar el enfrentamiento y desunión de los españoles. Pérez Galdós se definía políticamente como republicano, pero ya en sus últimos años de vida, cuando se inauguró una estatua suya en el Retiro de Madrid, dijo a sus amigos sentirse muy triste porque al acto no acudió Alfonso XIII; entonces alguien le dijo que qué importancia le podía conceder un republicano a la presencia del rey, a lo que Galdós replicó: «¡Qué republicano ni que ocho cuartos!, yo admiro a don Alfonso porque es un mozo muy resuelto, muy valiente y sobre todo muy español». De los personajes históricos hay que contar toda la verdad, no solo lo que interesa en cada momento a determinadas ideologías.

Temas

Cartas al director