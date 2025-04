Los españoles no se sorprenden

Comenta Compartir

Recuerdo a Mingote y una viñeta genial en la que se ve a dos matrimonios hablando, representados en uno de esos dibujos que eran magistrales ... caricaturas llenas de gracia e intención. Los comentarios que hacen esos cuatro personajes son antológicos. «Nos ha sorprendido la ola de frío en pleno invierno. En verano nos sorprenderá la imprevista ola de calor. Y no me extrañaría que nos sorprendiera la inundación de todos los años. No paramos de sorprendernos de las cosas que sabemos que van a suceder». Aunque sea una cuestión distinta, pero muy esencial y gravísima, los españoles no parecen sorprenderse, cayendo en la indiferencia y en el aturdimiento de viajes y vacaciones, ante la disolución galopante de una nación de más de cinco siglos de historia, comandada en la actualidad por un gobierno calamitoso, formado exclusivamente por la ambición de poder político e intereses anticonstitucionales, con retales comunistas, separatistas y filoetarras. Hablamos, por supuesto, de España.

Cartas a la directora