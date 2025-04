España y los separatistas

Comenta Compartir

Parece increíble, pero es cierta la sensación que tiene el ciudadano de a pie de que nuestros políticos y gobernantes actuales no creen en España, ... sobre todo estos especímenes sectarios que, como una plaga, se han instalado en las instituciones. Después de más de quinientos años de convivencia, los españoles tenemos tantos lazos culturales, sociales y familiares que tendríamos que empezar, de una vez por todas, a leer nuestra historia sin llanto y sin rencor, sin remover los huesos de unos y otros, considerando a todas las víctimas de todas las guerras dignificadas para siempre por el paso del tiempo. Que no tengamos que peregrinar a la tumba de los Reyes Católicos o a El Escorial cada vez que hablen los separatistas. España no es una invención forzada, es una realidad de siglos. Los separatistas catalanes y vascos tenían que saber distinguir entre historia y novela, esa que quieren escribir sobre los mil años de existencia de la nación catalana o sobre la superioridad étnica de la raza de Aitor.

