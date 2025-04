Comenta Compartir

España a la deriva y al borde de su ruptura como nación de más de 500 años de historia, con un impresentable gobierno y con ... un pueblo anestesiado o, quizás, muerto del todo. ¿Resucitará? No se otea ningún síntoma de ningún Lázaro que le diga el consabido «levántate y anda». Todas las noches me acuesto con una esperanza y arropado por el artículo 8 de la Constitución, para no sentir el frío de quedarme sin patria: «Las Fuerzas Armadas, constituidas por el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire, tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional».

Temas

Cartas a la directora