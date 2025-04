Condenados a repetir la historia

Comenta Compartir

Cada mañana vemos que es muy difícil no indignarse con esta España nuestra, maniatada y anestesiada por este progresismo y sectarismo que se ha instalado, ... con una peligrosa vocación de permanencia, en el poder político. Se está tirando por la borda de los despropósitos todo lo conseguido, lo que parecía la conciliación de todos los españoles, puesta en marcha a partir del año 1978. Tenemos ahora un pueblo dormido y una constitución cada vez más mojada y pisoteada. Visitando una vez más la catedral de Ávila, contemplo la lápida de la tumba del gran Adolfo Suárez, uno de los artífices de ese espíritu de la transición del régimen de Franco a la democracia. En esa lápida se lee que «la concordia fue posible». Muy cerca de la de Suárez está la tumba del gran historiador Claudio Sánchez Albornoz, uno más de los intelectuales españoles que padeció el exilio, pero que siempre tuvo palabras de reconciliación: «Entendámonos en un régimen de libertad poniendo todo de nuestra parte lo que sea necesario. Hay que hacer un España nueva entre todos los españoles. No soy más que un viejo predicador de la paz y la reconciliación». A muchos nos invade un negro pesimismo cuando vemos que los españoles no escarmentamos, que seguimos sin miramos en el espejo de nuestro pasado y que estamos siempre condenados a repetir nuestra propia historia.

Cartas al director