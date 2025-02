El tropiezo

Comenta Compartir

«¿Tropezáis con uno que miente?, gritarle a la cara: ¡mentira! y adelante». La sociedad española está anestesiada por el sectarismo y la mentira que ... se ha instalado, desde hace cinco años, en el poder político; con la mentira como bandera, se inventa y manipula el pasado y el futuro es un horizonte preñado de nubes negras. «¿Tropezáis con uno que roba, gritarle: ¡ladrón! y adelante»; ladrones de guante blanco y guante negro, el buen ladrón si es de izquierdas, y el mal ladrón si es de derechas. «¿Tropezáis con uno que dice tonterías, a quien oye toda una muchedumbre con la boca abierta?, gritarles: ¡estúpidos!, y adelante, adelante siempre»; no es fácil entender cómo un pueblo dormido no despierta ante las tonterías y mentiras como catedrales que suelta un vendedor de crecepelos, capaz de vender su patria por el plato de lentejas de seguir calentando el sillón presidencial. Las palabras entrecomilladas que anteceden son del gran Unamuno y parece pronunciadas, con rabia y dolor, ahora mismo, y en Esta España que se quiere trocear y destruir impunemente. Nos quieren imponer un progresismo de baratillo y un pensamiento único, que nos recuerdan a Dostoievski, cuando dice que la tolerancia llegará a un nivel que a las personas inteligentes se les prohibirá pensar para no ofender a los idiotas.

