Parece que se quiere abolir totalmente el espíritu crítico, que es consustancial al ser humano y también es la esencia de la democracia. Cualquier asomo ... de crítica al ejecutivo del inefable Pedro Sánchez es considerado un insulto a la inteligencia por parte de la «derecha cavernícola». Se quiere imponer el pensamiento y sentimientos únicos, que todo sea invadido por lo políticamente correcto, que creamos a ciegas en la superioridad moral de la izquierda. Ahora también se quiere reescribir la historia, la cultura y la naturaleza, para decir, por ejemplo, que Colón era un negrero y un genocida, los Reyes Católicos unos fascistas, y Cervantes un bárbaro que se permitió la osadía de escribir uno de los libros más grandiosos de la literatura mundial y que, además, es un canto a la vida, a la libertad y a la dignidad del ser humano. Pienso que ya está bien de tolerar tantas tonterías y mentiras. Dice Pedro Cuartango que pretenden «hacernos creer que el sol gira alrededor de la tierra. Nos gusta ser como somos, abominamos la 'nueva normalidad', rechazamos las lecciones de moralidad, no queremos asumir los estereotipos que nos quieren imponer». Y para terminar estas palabras de desahogo, me voy a atrever a decir que la democracia española está muy enferma, con una división de poderes controlada y con dos regiones españolas lastradas por un separatismo dogmático que coarta la libertad de muchos de sus ciudadanos que quieren seguir siendo españoles. Y, por fin, una declaración de principios, dicha con palabras del mismo Cuartango: «Somos imperfectos, anticuados, sentimentales y nostálgicos. Pero no somos tontos».

Cartas a la directora