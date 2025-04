Comenta Compartir

Me siento español y extremeño, y de todos los lugares en los que he nacido y vivido, Azuaga, Herrera del Duque, Moraleja, Madrid, Alcorcón, Móstoles, ... Badajoz, y ahora Ávila; pero, sobre todo, me siento español. Creo que todos tenemos que respetar y acatar nuestra Constitución, marco de las libertades y de la democracia, por tantos años soñada y deseada en España. Adoro el idioma español y hablo, leo y escribo sus palabras, pero respeto otras lenguas. Creo en la solidaridad y entendimiento entre las regiones que conforman una nación con más de quinientos años de historia; y aborrezco las desigualdades y odios que se están creando entre ellas. Creo en la unión imprescindible de los partidos constitucionalistas para resolver los graves problemas que tiene España; sobre todo, el gravísimo del separatismo, y el también muy grave de las injusticias y desigualdades sociales. Creo que los ciudadanos de bien tenían que despertar de una cierta modorra y apatía para hacer oír sus deseos de sensatez, unión y solidaridad. Creo en España y me siento profundamente español y si, para cierta clase política, eso es ser fascista o reaccionario, yo soy ambas cosas.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión

Temas

Cartas al director