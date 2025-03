Comenta Compartir

«Para mí la democracia es un abuso de la estadística. Y además no creo que tenga ningún valor. ¿Usted cree que para resolver un ... problema matemático o estético hay que consultar a la mayoría de la gente? Yo diría que no; entonces ¿por qué suponer que la mayoría de la gente entiende de política?...». Son palabras de Borges, políticamente incorrectas, cuando la democracia, como régimen político, lleva ya mucho tiempo sacralizada como el menor de los males para regir a los pueblos. «La verdad es que no entienden, y se dejan embaucar por una secta de sinvergüenzas, que por lo general son los políticos nacionales. Estos señores que van desparramando su retrato, haciendo promesas, a veces amenazas, sobornando, en suma. Para mí ser político es uno de los oficios más tristes del ser humano...». En España tenemos una democracia coja y manca, incluso totalmente tullida, que en los últimos años solo da tumbos de sectarismo y disgregación. Poco cabe esperar de un pueblo, o gran parte de él, que vota a determinados políticos, muy malos gestores y administradores, y que, para colmo de incongruencia, todavía se cuestionan el ser y la continuidad de una nación de más de cinco siglos de historia.

