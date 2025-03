Controlar todo

Comenta Compartir

«No puedes ayudar a los pobres destruyendo a los ricos». Los extremistas de izquierdas siempre quieren igualar por abajo y no por arriba, es ... decir, mejorando las condiciones económicas y sociales de los ciudadanos, aquello tan antiguo y todavía no llevado a la práctica que consiste en la justicia distributiva de dar a cada uno lo suyo. «No se puede levantar al asalariado destruyendo a quien le contrata». No siempre es cierto ese maniqueísmo del que el empresario es el malo y el empleado el bueno. «No se puede promover la fraternidad del hombre incitando el odio de clase». En España, otra vez, desde hace unos años, se han resucitado los odios cainitas de ricos y pobres, de derechas o de izquierdas, creyentes o ateos, partidarios o detractores de muchas cosas. «No se puede formar el carácter y el valor mediante la eliminación de la iniciativa e independencia de la persona». Ante todo tiene que prevalecer la libertad de la persona, que no sea absorbida por los estados cada vez más totalitarios, aunque presuman de demócratas. Por ello, hay que rematar estas palabras con otro pensamiento de Abraham Lincoln: «No se puede ayudar a las personas de forma permanente haciendo por ellos lo que pueden y deben hacer por sí mismos». La siempre latente tentación de controlar todos los actos, pensamientos y sentimientos de los ciudadanos. Todo suena a candente realidad.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión

Temas

Cartas a la directora