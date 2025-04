Añoraré Badajoz

Comenta Compartir

Por determinadas circunstancias personales y familiares, y con gran pesar, he tenido que abandonar mi querido Badajoz e instalarme en Ávila, a cuya capital y ... provincia me siento muy vinculado por estancias veraniegas continuadas desde hace 36 años. De Badajoz echaré de menos la luz y la alegría de su cielo azul intenso, el clima benigno del invierno e incluso sentiré la nostalgia de no poder echar pestes del asfixiante calor del verano. Tendré siempre en el recuerdo su todavía grata vida provinciana, aunque ya matizada por el igualitarismo que imponen estos tiempos de prisas, agobios y malos humores; sus bares, sus calles y avenidas, su gente, muchas personas sencillas y campechanas, nacidas en la capital o venidas de los pueblos, sanas, amables y generosas. Intentaré olvidarme, sin embargo, de los restos de señoritismos rebotados, supervivientes de otras épocas, así como de las actitudes y actuaciones de los tocados de la varita mágica de las riquezas de nuevo cuño, los caciques actuales. Tendré la esperanza de que disminuya el número de los paniaguados de la política del dedo, estómagos agradecidos, los que aseguran la permanencia de su situación personal y el secular retraso de una región, siempre a la cola de la cola de toda España, con sus 'trenes burra' y de botijo, y su permanente fuga de extremeños buscándose la vida en otras regiones españolas. Desde tierras castellanas seguiré, con atención y cariño, y con visitas esporádicas y la lectura diaria del emblemático periódico HOY, todo lo que acontezca, y también ¡ay¡ lo que no acontezca, en mi querida patria chica, en mi Extremadura irredenta y lejana, sobre todo más lejana por la pasividad culpable de los que llevan cuarenta años gobernándola al estilo cortijero.

Cartas al director