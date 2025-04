Ambicioso Sánchez

Comenta Compartir

Quizás nunca se creyó que había conseguido ser presidente del Gobierno, como tampoco ahora se cree que puede dejar de serlo; siempre con su cara ... crispada, su sonrisa estereotipada y la ambición y soberbia reflejada en su mirada de iluminado sectario. Cree el inventor del sanchismo que el gravísimo problema de Cataluña, con un separatismo cada día más enconado, atrevido y a veces violento, se solucionará, no con ningún freno legal y constitucional, sino que se resolverá pactando con los que afirman que España les importa un comino. Sánchez calma y a la vez alienta el separatismo vasco con pactos con los filoetarras y también a base de inyecciones de dinero, en detrimento de las regiones españolas más dóciles, y así alejar el fantasma de Sabino Arana, que lleva instalado desde hace más de un siglo en la «República» de Euskadi. Hasta la fecha los principales logros del inefable Sánchez han sido sacar el odiado cadáver de Franco del Valle de los Caídos y continuar con la labor de su maestro Zapatero de remover los cadáveres de su bando, con la obsesión necrófila de esta izquierda impresentable. Padecemos otra crisis económica, el aumento del paro, oímos el cacareo continuo de que no hay dinero para las pensiones, aumentan las injusticias y las desigualdades sociales, y tenemos también la demostración del despilfarro del gasto y malgasto público. Pues nada, hace tiempo que llegó la panacea, el gobierno progresista, el del maloliente aliento comunista impregnando el ambiente con su odio a España y al Rey. Pero Sánchez está aparentemente tranquilo, «ande yo presidente y ríase la gente». Dicho en inglés: Spain is different. Y en cuanto al entreguismo y sumisión de los paniaguados del PSOE, hay que aplicarles aquello de «desgraciaito el que come el pan por manita ajena, siempre mirando a la cara, si la ponen mala o güena». Como sigan otros cuatro años estos políticos, que han resucitado la izquierda más rancia, tendremos que buscar a España en los libros de historia.

Temas

Cartas al director