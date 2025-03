Comenta Compartir

Hay que colmar, con continuas inyecciones de de dineros, las ansias independentistas de catalanes y vascos. Hay que mantener el alto tren de vida de ... tantos ministros, asesores, diputados, políticos de tercera y cuarta fila, paniaguados y chupópteros en general. Hay que retorcer leyes y normas, buscando recovecos absurdos, para exprimir al descuidado e inocente contribuyente. Dineros y más dineros para llenar las arcas del Estado y de los diecisiete miniestados autonomicos. El ciudadano honrado no tiene defensa posible y viable ante una dictadura cruel y recaudatoria, la política del «decreto y mando» y la Hacienda todopoderosa. Despilfarros sin cuento, dineros que nunca llegan a los más necesitados, aviones hasta para ir al cuarto de baño, dinero y más dinero de todos los españoles para contentar a los que no quieren serlo y nunca van a saciarse de más dinero. España es una vergüenza que todavía milagrosamente anda y respira. Qué tiene que pasar, y qué es lo que tendremos que padecer los españoles, para que desaparezca este gobierno de sectarios y corruptos. Con palabras del gran Antonio Machado, hay que decir que vivimos un tiempo de mentira, de infamia. «A España toda, la malherida España, de Carnaval vestida nos la pusieron, pobre y escuálida y broda, para que no acertara la mano con la herida». Un tiempo de mentira e infamia, gracias a un gobierno que ha convertido la democracia en su cortijo particular para permanecer a toda costa en el poder, aliado con una Hacienda que, en lugar de procurar la justicia distributiva económica, práctica el acoso fiscal.

Temas

Cartas a la directora