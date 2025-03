La energía solar, el mejor garante de la naturaleza

Hace unos días el Servicio Climático Copérnico de la Comisión Europea nos informaba de un nuevo triste récord en lo que respecta al cambio climático. ... Marzo del presente año ha sido el más caluroso de nuestra historia. Este servicio nos llamaba la atención una vez más sobre la necesidad de actuar de forma urgente en la descarbonización de nuestra sociedad.

La situación ha llegado a un punto en el cual el futuro nos ha alcanzado. Los efectos que se preveían para la siguiente década los estamos sintiendo ya y la emergencia climática afectará de manera particular a nuestra tierra extremeña.

Afortunadamente, los llamados negacionistas, personas que rechazan esta emergencia, cada vez son menos. Sin embargo, en los últimos tiempos ha surgido una nueva categoría, a la que podemos llamar neonegacionistas: los que, sin negar esta emergencia e incluso llegando a solicitar objetivos más ambiciosos para combatirla, a la hora de implementar políticas para combatirla, se oponen a ellas.

Y lo más triste es que algunas entidades que se dicen ecologistas, ambientalistas o científicas forman parte de este disparate. Sin aportar pruebas o estudios que sustenten sus posiciones, se pone en cuestión el trabajo de funcionarios, a todos los niveles de la Administración.

En lo que respecta a la energía solar, se intenta obstaculizar un proceso que no solo es una oportunidad en la lucha contra la biodiversidad, sino que también supone una oportunidad económica para España y en especial para Extremadura.

Desde el punto de vista económico, esta oportunidad es incuestionable. Una planta solar en nuestra tierra produce en el entorno de 2.000 horas al año, con la posibilidad de aprovechar las economías de escala que supone la disponibilidad de territorio. En cambio, tenemos las plantas en el norte de Europa con una producción media de 900 horas y sin economías de escala. Esto supone que el coste de producir energía eléctrica en España debe ser la mitad de lo que supone en el norte de Europa. Una oportunidad única para atraer a esas industrias intensivas en electricidad a nuestro país. España, y desde luego Extremadura, nunca han abordado una revolución industrial con una ventaja competitiva como esta.

Además de esa atracción de industrias, las plantas tienen otro impacto socioeconómico directo a través de los impuestos. Hay municipios con presupuestos de 400.000 euros/año que van a pasar a recibir solo con el ICIO seis millones de euros. Una planta solar abona como media en el entorno de 10.000 euros/MW/año durante sus primeros diez años de vida. De especial consideración cuando en muchos casos no existe ninguna otra alternativa económica similar.

Desde el punto de vista del empleo, los proyectos de energía solar en suelo son muy intensivos durante la fase de construcción. En la de operación y mantenimiento, aportan tres veces más empleo que una agricultura de secano.

Es correcto preocuparse por el paisaje, pero también por los paisanos.

Desde el punto de vista de la biodiversidad, las plantas fotovoltaicas no solo contribuyen a defender esta biodiversidad de forma indirecta, sino que también lo hacen de forma directa. Con las medidas adecuadas se pueden convertir en auténticas reservas de la naturaleza. Los estudios de seguimiento que vamos realizando nos demuestran que donde se toman estas medidas la biodiversidad dentro de la planta es superior a la de su entorno. Pero esto no quiere decir que todo valga, un estudio de impacto ambiental de calidad y una declaración ambiental adecuadamente evaluada son la garantía de la sociedad de que una planta se encuentra en el emplazamiento adecuado. En este sentido, he de decir, con orgullo extremeño, que nuestra región está en el pódium en este sentido.

En nuestra asociación, nos hemos preocupado que la parte del 0,2% del territorio agrícola que se necesita para desarrollar todo el PNIEC, la ocupemos con responsabilidad. Emitimos un certificado de excelencia para aquellas instalaciones que maximizan el impacto positivo tanto socioeconómicamente como en la biodiversidad.

Instalaciones realizadas fuera de zonas protegidas, con las máximas medidas de renaturalización, que no utilizan cemento sino hincado de las placas, ni remueven el suelo fértil. Plantas integradas en la realidad socioeconómica local, sin expropiaciones, maximizando el contenido local y buscando fórmulas de compartir beneficios.

Es frecuente que el neonegacionista típico enmascare su posicionamiento a través de un apoyo al autoconsumo como panacea para la descarbonización, sin que nunca se les haya visto ir más allá de esta declaración con peticiones expresas que puedan favorecer el desarrollo del mismo.

En la Unión Española Fotovoltaica estamos de acuerdo en desarrollar el autoconsumo todo lo que sea posible. Sin embargo, está muy alejado de la realidad el pensar que el objetivo de descarbonización se va a poder alcanzar solo con el autoconsumo. En estos momentos parece difícil alcanzar en 2030 el objetivo de 19GW establecido por el PNIEC, frente a los 57GW de suelo. Es necesario ser realista, necesitamos los dos tanto para avanzar en la descarbonización como para aprovechar la oportunidad económica.

Otro aspecto curioso del posicionamiento del neonegacionista es que se olvida de que vivimos en una economía libre de mercado y solicita una pureza ideológica a los inversores en plantas solares, limitándose solo al autoconsumo y en algunos casos solo a las comunidades energéticas. Pureza ideológica que nunca he visto se pida a ningún otro sector económico. Son como los pasajeros de primera clase del Titanic discutiendo sobre la calidad de la banda que toca, mientras el barco se hunde. Lo peor es que además la sentina está llena de pasajeros de tercera clase.