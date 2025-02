Buscando un regalo navideño bonito y original, uno se acerca a los tenderetes montados estos días en plazas o parques y casi todo lo que ... encuentra es made in China. Han desaparecido los antiguos artesanos de madera, barro, metal, cuero, algodón que nos llamaban desde sus baratillos para ofrecernos productos exclusivos con que adornar nuestras casas y nos mostraban en directo el trabajo de unas manos a menudo marcadas por heridas o mutilaciones, pero tan hábiles que se diría capaces de moldear el agua. Los artesanos van desapareciendo: José ha cerrado la carpintería, Juan ya no trabaja el barro, ni Luisa el cuero, y Lola ya no sigue con su bisutería.

En su evolución biológica hasta alcanzar la cima frente a animales físicamente más poderosos, el hombre, al margen de su inteligencia, contó con una ventaja trascendental: la de caminar erguido. Esa postura le dejaba libre las manos, con las que pudo dedicarse a la fabricación de herramientas, armas, utensilios imprescindibles que consolidaron su reinado.

Pero hoy ya nada se fabrica con las manos, sustituidas por robots, por autómatas con uniforme corporativo y por las máquinas de producción en serie. Ya no se valora al artesano de estirpe italiana capaz de elaborar objetos bellos, sino al programador informático con domicilio californiano. Ya no vamos a comprar al taller que olía a madera, a pieles, a metal, sino al centro comercial que huele a pachulí.

Heredero de los oficios organizados en gremios, último representante del trabajador antes de que aparecieran las clases sociales, superviviente de un mundo en extinción donde se mantenía una relación entre el hombre y su trabajo con las manos, el artesano ni pertenece al proletariado ni se incluye entre los industriales o los empresarios. Y desde hace décadas ha ido creciendo su progresivo desprestigio, como si al artesanato se llegara por eliminación, como si solo quienes no tenían suficiente inteligencia para trabajar con la cabeza se dedicaran a los oficios menestrales.

Frente al obrero fabril de la revolución industrial, que no siempre ve el resultado final ni el objeto último de su tarea, pues solo conoce una pieza del coche o del ordenador y es un simple eslabón de una cadena, el artesano conserva el control y el sentido completo de su tarea, desde la extracción de la materia prima al último acabado. Para bien o para mal, es el único responsable de todo el proceso.

Frente a la invasión amarilla del plástico, su trabajo es un homenaje permanente a las materias primordiales de la naturaleza, a la madre arcilla, a la madre madera, a la madre piel, a las que embellece y hace destellar o convierte en algo útil. El artesano es el primer intermediario entre la naturaleza y la sociedad cuando toma un leño, una pella de barro, una planta del monte o un puñado de arena y los convierte en una estatua, una vasija, un vestido o una copa de cristal que pone al servicio de la convivencia. El artesano acorta el camino que va desde la materia prima al producto manufacturado. De ahí que frente al objeto en serie, fabricado por billones, sus piezas conserven el tibio calor de la madera y los anillos del árbol, la textura del lino o el color de la arcilla.

Y si la fabricación en serie ha agravado su situación económica, la veneración moderna por el artista lo ha desplazado un nuevo paso atrás en su consideración social y ha empujado sus productos hacia el Rastro y hacia las tiendas de antigüedades. Si por abajo sufre la feroz competencia de la industria al por mayor, por arriba sufre la supremacía del artista, que mira con desdén sus usos medievales, su apego a la tradición. Si el artesano fabrica objetos para un fin, el artista le reprocha su mirada utilitaria y crea obras que son un fin en sí mismas. Si el artesano ha heredado una técnica gremial, el artista presume de haber empezado solo y únicamente le interesa la tradición para romperla.

Y sin embargo, hay artesanos anónimos que son mucho más artistas que algún artista oficial y enfático que los mira por encima del hombro. Quizá un artesano no llegue nunca a ser artista, pero nadie llegará a ser artista sin dominar antes la técnica de los artesanos, herederos de un mundo expulsado del siglo XXI donde importaba más la obra que el nombre, la perfección del producto que la expresión del yo, la técnica con el torno o el cincel, el huso o el buril que la originalidad o la ocurrencia.

En los tenderetes navideños de parques y plazas ya no hay talleres de artesanos que tallen una madera o modelen un cántaro al ritmo de la música de villancicos. Y no hay tenderetes porque no hay clientela: ni los niños piden a los Reyes Magos un tren de madera o un caballo de cartón, porque viven con los dedos uncidos a un teclado, ni la burguesía compra artesanía anónima, no compra cerámica si no es de Eva Hernández y no compra metal si no es de Miguel Sansón. Está muriendo el artesanato, asesinado por las fábricas chinas, por Alibaba y por AliExpress.