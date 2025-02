Recuerdos de un triste ayer

Recuerdo que aquel 5 de noviembre de 1997, tenía una reunión con unos empresarios en un hotel de Badajoz, muy cercano al río. Me invitaron ... a cenar, pero decidí regresar a casa, al otro lado del río y al pasar sobre el puente de la Autonomía el agua comenzaba a cubrir su asfalto. A pesar de llevar un vehículo todoterreno, resistí la tentación de bajar y mirar. Unos minutos más tarde el agua lo sobrepasó y horas después sobrevino la inundación, las víctimas y la destrucción.

Recurriendo a una página del HOY en internet, me refrescan la memoria recordando que fueron 25 muertos y unas 1.200 familias perdieron sus casas. En otra página, se nos informa que se contabilizaron 1.54 l, máximos históricos.

Las víctimas fueron atrapadas por el agua en sus viviendas o escapando de ellas con sus animales y algunas cosas que en aquellos momentos les parecieron imprescindibles.

¿Qué originó el desastre? En primer lugar y sin duda, la gran cantidad de agua precipitada y en un tiempo muy corto. Además, la coincidencia de opiniones resultó unánime: el Rivillas se desbordó en escasos minutos y según algunas de las personas que sufrieron directamente la subida de las aguas, el torrente, a medida que subía, se desplazaba contra corriente y en ello concurrieron diversas circunstancias.

Prácticamente todas las muertes estaban relacionadas con la cercanía de las viviendas ubicadas en terrenos estatales y no edificables, pero aquella situación se mantenía porque venía muy de atrás y había adquirido carta de naturaleza. Por encima del nivel de las aguas de todos los ríos, embalses y masas de aguas terrestres y costeras, se establece una faja cuya propiedad o servidumbre depende del Estado, para evitar los riesgos de subidas y bajadas. Por aquellos años ya existían esas leyes y aunque han sido mejoradas, sus fundamentos se mantienen.

Recuerdo también que la noche del día 5 de noviembre, la Cruz Roja sacó sus barcas y zodiacs a la calle, estaban preparados para lo que sabían que venía. El barómetro de mi buen y ausente amigo el profesor Francisco Cancho, gran amante de sus aparatos, reflejó la gráfica de la situación, cuyo documento conserva aún su esposa. En la gráfica no es que hubiera una caída de la presión atmosférica, es que se marcaba un auténtico precipicio.

Algunas personas aseguran que el Rivillas quedó represado por algunos grandes objetos en su curso y al romper esa barrera, dió lugar a una gran ola. Esto, experimentalmente, no es aceptable. Hace años, siendo el ingeniero Juan José Pérez Regadera, director, diseñador y constructor de la piscifactoría Vegas del Guadiana de la Junta de Extremadura, construimos, para estudiar los peces, un canal con acequias de hormigón de más de 20 metros. Su función era servir de maqueta experimental. Aprovechando algunos vacíos hicimos varias pruebas, colocando objetos en el cauce tipo bloques de hormigón, piezas metálicas, pero que dejaran el cauce sin taponar totalmente, después se le suministraron diferentes caudales de agua y cuanto mayor era el caudal, menos impedimento representaban para el agua. El Rivillas, a su paso por Badajoz, presenta un cauce muy estrecho, pero una vez desbordado, el cauce secundario, es abierto y allí estaban los citados impedimentos. En definitiva, que esos objetos no significaron ni siquiera un retraso significativo para las aguas.

También se especuló con que el puente de San Roque y las tuberías que mantiene habían sido un tapón importante, pero haciendo pruebas, se concluyó que tampoco era significativo.

Personalmente sostengo la implicación los tres ríos de la ciudad: Guadiana cuyo curso viene del noreste, Gévora del noroeste y Rivillas del sur. Las horas a las que recibieron las precipitaciones no necesariamente tuvieron que ser las mismas y las distancias de sus máximas recepciones hasta Badajoz tampoco.

Mi hipótesis sobre lo sucedido la explico con un ejemplo muy simple, en el que sustituyo agua por masas de personas en «manifestación» y que se desplazaran por calles situadas imaginarias sobre el cauce de los tres ríos. La gran masa de personas viene por el cauce del Guadiana y otra algo menor, por la del Gévora, ambas avanzan hacia el puente de la Autonomía extremeña y se unen llenando un cauce que, con ser mayor, no es suficiente y obliga a que los frentes se apretujen intensamente. Al continuar su marcha van a contactar con la desembocadura del Rivillas, que viene lleno de gentes que pretenden incorporarse, pero encuentran una 'muralla' de personas que no solo no permiten que se integren, es que muchas, son empujadas por la masa hacia esa zona estrecha. Cambiemos personas por agua y se reproducen las circunstancias vividas.

Si las aguas del Rivillas hubieran llegado a su desembocadura antes que las de la gran masa de los otros dos ríos, no hubiera pasado nada, pero si llegan a la vez o más tarde, no solo encuentran una «muralla de agua» sino que, además, pueden entrar haciendo que el choque se produzca en San Roque, haciendo que las aguas suban muy deprisa y que se establezca una contracorriente.

Aquellas lluvias llegaron a alcanzar los 154 litros y en el arco de Puerta de Palmas hay una placa que conmemora el nefasto día y el nivel de las aguas. En Valencia se han recogido más de 500 litros… ¿Qué pasaría si eso ocurriera aquí? ¿Estamos preparados? ¿Hasta dónde llegaría el agua?... Pensemos y actuemos.