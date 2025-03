Cáceres, ¿a dos pasos de quién?

Comenta Compartir

Decía Pedro Sánchez hace unos días que España sería un país mejor si tuviese más transporte público. También el Ayuntamiento cacereño ha aprovechado el periodo ... estival para sacar a licitación un más que necesario plan director que definirá el futuro del servicio municipal de autobús. A falta de unos años para ver su resultado, nos podemos preguntar si esto significará más transporte público, cuestión cada vez más necesaria para poder sobrevivir en la ciudad. Según el pliego, deberá estudiarse, por ejemplo, su retirada en calles de prioridad peatonal, como la recién nivelada calle Parras, ahondando en el agujero negro del centro cacereño, gigante aparcamiento histórico a falta de lo que debe ser una ciudad caminable. En los últimos años el autobús cacereño ha aumentado su número de usuarios hasta recuperar cifras previas a la crisis de 2008, si bien los motivos no son para que nadie saque pecho. A los incentivos para su uso hay que añadir unos pocos millones de cautivos que no se suben al autobús porque les parezca una opción, sino porque ya no tienen otra opción.

Vendía el Ayuntamiento en 2020 que Cáceres estaba «a dos pasos de ti», y es que la proximidad se ha convertido, en este presente postmodernista, en el mayor reclamo de la ciudad sostenible y vital. Nada más lejos de la realidad. A golpe de expulsar todo se está desurbanizando Cáceres, en pleno auge teórico y académico de la ciudad de proximidad, la sostenibilidad y el urbanismo a escala humana, y es evidente que los cacereños intentamos seguir haciendo nuestra vida, aunque se la lleven a varios kilómetros de nuestras casas, o se lleven nuestras propias casas a varios kilómetros de la ciudad. Se cantó también en las murgas de Badajoz este año que «el centro ya no es tan centro», y es que las ciudades extremeñas se vacían a golpe de infraestructuras autonómicas y municipales que, solo por los varios millones de viajes en coche o autobús que generan al año, nos acaban costando muy caras a quienes diariamente pagamos con nuestro tiempo y dinero las consecuencias de una malentendida eficiencia presupuestaria de la obra pública. En Cáceres, a la Laboral se añaden «los polígonos» de la Universidad, el Hospital, la Asistida, el de Cirugía de Mínima Invasión, la Guardia Civil, la prisión, algunas Consejerías y, pronto, un Centro de Investigación en Almacenamiento Energético que, solo en desplazamientos diarios, generará un nuevo derroche de energía innecesario en una ciudad que sufre un proceso de metástasis que nadie se atreve a diagnosticar. Ahora el mercadillo, que debería integrarse en los barrios y potenciar la economía de proximidad acabará pronto expulsado, también, de la ciudad. Mientras tanto, los cuidados paliativos van llegando tímidamente para aquellos que tienen la suerte de vivir cerca de algún espacio potencialmente turistificable, dignos merecedores de una tergiversada regeneración urbana a la que, pobres vecinos cacereños sin derecho a la belleza, accederán quienes pasen por aquí una noche o, para bien de la estadística, alguna más.

