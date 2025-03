Agradecimiento cofrade

Gracias a la Agrupación de Hermandades y Cofradías de Badajoz por haberme elegido pregonero de nuestra Semana Santa y por haberme permitido iniciar un camino ... juntos, que continuará en lo que de un servidor se pueda necesitar. Ha sido una oportunidad única para poder expresar como cristiano que nuestra vida es como la de todos, pero en ella el Señor que dio su vida por amor, y que desde el servicio y la entrega, nos pide hacer lo mismo, nos dice que siempre estará con nosotros en lo que necesitemos.

Ha sido un regalo haber compartido esto con tantas personas en el Teatro López de Ayala, y otras por medios informáticos y virtuales. Para un servidor y nuestro Dios se quedan las confidencias sinceras de tantas personas que se han visto, como los discípulos de Emaús, alcanzadas por Jesús, por haber dejado sentar a su mesa a este desconocido marista que les ha compartido, recordado, que la vida merece la pena vivirla solo por amor.

Gracias por la confianza, todo esto ha reforzado mi compromiso. Agradezco también el cariño de la banda municipal y su director, don Vicente, maestro. Cómo no nombrar a las autoridades civiles, eclesiásticas y militares con las que he compartido estos días. Sigo rezando para que su trabajo sea ayuda y servicio para todos, especialmente para quienes más lo necesitan. Gracias a los medios de comunicación por haber colaborado en que este pregón haya sido buena noticia para muchas personas, poniendo a los jóvenes en el centro. Gracias a todas las personas de cada hermandad con las que he hecho camino estos días. Me habéis acercado más a Dios. Gracias por vuestro servicio llevado durante el año a quienes más lo necesitan. Gracias a todos los costaleros por recordarnos que para eso estamos, para cargar, para tener fe, que no es otra cosa que para creer y arrimar el hombro ayudando a quien lo necesite. Gracias a la Asociación de Capataces y Costaleros San José, por su labor callada, de apoyo y silenciosa, como vuestro patrón, pero imprescindible para hacer llevar al Señor.

Por último, gracias a todos los jóvenes que han hecho posible que tanto el pregón 2023 de Badajoz, como muchos de los momentos de la Semana Santa hayan sido posibles. Termino agradeciendo la generosidad de mi mujer, Eva, nuestros hijos, mis padres, mis hermanos y mis comunidades de referencia de Nazaret y Comunidad de María, por acompañarme en estos días ajetreados, pero vividos con intensidad y mucho amor de Dios.