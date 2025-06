Nuestra trayectoria es ejemplo de esfuerzo y superación continuos. Nunca lo tuvimos fácil, ni el camino jamás ha ido cuesta abajo para nosotros. Empezamos con ... un solo diputado en el Congreso, y ya hemos gestionado la vida de los españoles durante más de la mitad de los años que llevamos en democracia.

Hemos tenido luces, pero también sombras, y aún a pesar de estas, hemos terminando siendo la organización política más votada en 9 de los 16 procesos de elecciones celebrados en España. En Extremadura los números son aún más dignos de mención, pues hemos gobernado 36 de los 42 años de la historia de nuestra tierra.

¿Cuál es nuestro secreto? ¿Qué fuerza (o afouteza, en Galicia) hace que nuestro motor siga girando a pesar de los golpes y los palos en las ruedas? Sin duda alguna, la militancia.

Sí, ese «concepto» tan apreciado en las campañas de los comicios en los que nos vemos envueltos, especialmente en los internos, pero que luego, superados estos, parece quedar relegada a una especie de «segundo plano», recogida en el «armario» para volver a ponerla en valor en los siguientes. Y es que en ella, en la militancia, la de verdad, la de corazón, la desinteresada, la no dependiente, la siempre activa, la que suda por todos sus poros pura y auténtica ideología, se encuentra ese bastión que lleva 146 años en lucha por la justicia social y la igualdad de oportunidades de todos. A pesar de los ladridos y las voces, y mal que algunos pretendan con ellos silenciarnos para obviarlo.

En la militancia está nuestra afouteza, sí, pero siempre que la entendamos desde una óptica bien diferente. Busquemos de esa otra forma en nuestra militancia, sin vacilación alguna, los valores y principios de base por los que siempre nos hemos regido. Trabajemos duro para que esa militancia esté siempre activada y bien formada.

Mantengamos siempre limpios y abiertos los canales para dejar que fluya su participación libre en nuestra organización. Sin rencores, sin envidias, sin recelos, sin reservas. Porque si lo hacemos así, seguirá siendo el piñón biela que nos hará remontar cualquier repecho, la turbina de esa energía con la que poder seguir adelante, el viento que seguirá haciendo girar el molinillo de esa sociedad moderna y de progreso en la que sólo los socialistas creemos y por la que estamos siempre dispuestos a levantarnos y a seguir avanzando.

Pese al ruido y al fango con el que intentan frenarnos quienes solo creen en una España hermética y ralentizada, porque es la que mejor se adapta a su particular ideología de una autosuficiencia que está «trucada», por ser desigual en las posesiones de origen, sólo por el «capricho» de una historia en la que a los progresistas, sin pan bajo el brazo, nos obligaron a serlo por carta de naturaleza. Y ello a pesar de que, para esos de la otra España, y para unas creencias religiosas que piensan que solo a ellos les pertenecen, todos, en teoría, empezamos desde el mismo punto en el Génesis.

Mantener en todo momento una militancia fuerte, formada y participativa debe ser nuestro constante propósito y ha de ir marcado en rojo en nuestra hoja de ruta, pues. Porque los enredos, los trucos, los golpes de efecto, las maniobras de «artificio», no han sido, no son, ni serán nunca, lo nuestro, pese a que los que sí los controlan y están acostumbrados a esos manejos nos quieran traspasar ahora su pestilente sambenito. Militancia, y miliouteza, pues, no hay otra fórmula.