La injusticia financiera

He pasado unos días de vacaciones en Mallorca, concretamente en la zona de Cala Bona y Cala Millor, y he podido observar que todas las ... tiendas hay cajeros automáticos, conté más de una decena en el paseo marítimo. Y me dije «qué no daríamos los extremeños por tener un cajero en nuestros pueblos». Claro que alguien puede decir, y no le falta razón, que la demanda no es igual, y tiene razón, pero el derecho sí lo tiene. Y por justicia financiera y solidaridad yo lo pido, pero como los trenes y las carreteras, caerán en saco roto. Los extremeños somos los parias, y lo seguiremos siendo, solo cuando haya elecciones se acordarán de nosotros, para que los ineptos e incultos puedan vivir como reyes gracias a nuestros impuestos.

