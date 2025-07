El Palenque Nacional

Comenta Compartir

Francisco Umbral apunta al menos en uno de sus libros, que después de haber escrito mucho, tenía derecho a ser solemne, a ser importante, pero ... que, al salir al campo, perdía todo eso y no era más que un hombre corriente. Y esto viene a que me vino a la mente el otro día, el pensamiento de por qué se sienten importantes muchos escritores, políticos, y demás personas de cierta raigambre, por decirlo de alguna manera; por qué se sienten personajes. Me hace pensar esta idea en el libro de Delibes, I' El disputado voto del señor Cayo» en el que viene una reflexión tan curiosa como cierta, como recordarán quienes hayan leído el libro. Y es la siguiente urdida en la mente nublada por el coñac, y no obstante lúcida del candidato Víctor: « Si hubiera una catástrofe mundial, y en el mundo sólo quedarán el señor Cayo, que era un humilde agricultor inculto, y Víctor, el aspirante a ganar unas elecciones, quien de los dos tendría más posibilidades de sobrevivir. La respuesta, una vez planteada la pregunta resulta fácil. Todos diríamos que el señor Cayo, pues con sus manos que siempre han trabajado la tierra, le sacaría provecho y podría dar de comer a Víctor, que toda su vida estudió para ser alguien, pero que no sabía valerse para otra cosa. El tema sugiere una escala de valores, es obvio. Y nos damos cuenta, según está el mundo, de lo complicado que está el panorama actual donde parece que los importantes», que se supone deberían intentar arreglar lo cada vez más desarreglado en el ámbito nacional, no sólo no arreglan nada, sino que se enzarzan en unas cada vez más encarnizadas diatribas, y son como agresivos gallos de pelea, dispuestos a sacarse los ojos en el Palenque.

Temas

Cartas al director