Las viejas Semanas Santas

Me acuerdo de viejas Semanas Santas, cuando las matracas herían la tarde con su ruido de hierro alborotado, símbolo de las cadenas opresoras que arrastraban ... los esclavos de las minas, símbolo del dolor encadenado y sangriento de Jesús. Las campanas no sonaban, y su bronce mudo era sustituido por el ruido de las matracas, que asustaban a los pájaros y alborotaban a los perros. Ya sonaban las tardes del Jueves Santo y del Viernes Santo a la hora de los oficios. No se podía hacer hoyos en la tierra. Las niñas no jugaban esos días al truque, o rayuela, o muñequita o sobre, que con todos estos nombres se llamaba a ese juego en diferentes lugares, porque no podía rayarse la tierra. No podíamos jugar al clavo los chavales y tampoco a los bolindres si teníamos que hacer el 'gua'. No podíamos jugar a casi nada, y no se podía cantar porque nos decían los mayores que estaba muerto Dios. Por aquellas Semanas Santa comíamos potajes de garbanzos y huevecillos. Mi abuela, que venía de una familia de turroneros, nos hacía 'pirulines' con miel por aquel tiempo. También comíamos las arromazas que crecían en las cunetas y en los sitios húmedos. Estaban buenas con los garbanzos. Estaba prohibido escuchar la radio en Semana Santa, a menos que hablaran de cosas religiosas. No había televisión. No se podía comer carne a menos que se pagara la bula para librarse de ese ayuno. La Semana Santa no acarreaba el turismo como hoy día ni mucho menos. Las procesiones eran muy sencillas en los pueblos. Los pebeteros, los inciensarios, perfumaban las tardes. Muchas mujeres acudían a las procesiones con peinetas y mantillas, y llevaban velas de llamas temblorosas que, junto con los dolientes cantos de las noches de Semana Santa, ponían como un desazonante misterio en las noches. Cantaban las mujeres en la procesión el «Pequé Señor Dios mío, Piedad señor, piedad, si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad». Y también cantaban « Perdona a tu pueblo, Señor. Perdona a tu pueblo, perdónale Señor. No estés eternamente enojado...». El cuerpo del Señor iba en un féretro de cristal con flores y era muy blanco y la sangre pintada del costado hacia un contraste llamativo. También se llevaba al Señor en una cruz grande de madera. Y me acuerdo de los versos de Pemán: «Cristo de la buena muerte, el de la faz amorosa, tronchada como una rosa, sobre el blanco cuerpo inerte, que en el madero reposa». Las viejas Semanas Santas de mi pueblo me visitan cada primavera, como si fueran amigas de la infancia.

Cartas a la directora