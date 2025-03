Novillada en Olivenza

Comenta Compartir

Como una tarde de luces deslucida, sin sol ni sombra, no hubo ambiente taurino en Olivenza porque lo estropeó el día, se entristeció la tarde, ... y la lluvia puso lodo en el ocre del albero. Fue el sábado, no a las cinco de la tarde, la hora en que Lorca lloró a su amigo Ignacio, torero y poeta en la plaza de toros de Manzanares, ni la tarde trágica de Linares, no hubo afortunadamente ninguna tragedia. Ni la sombra muerta y melancólica de Manolete, ni de ningún torero hecho figura en tardes de tabaco y oro. Hubo un desasosiego de tristeza y lluvia, fue un contrasentido esa tarde en Olivenza ver el arte de los valientes novilleros ante el peligro de las reses que embestían con bravura. Y allí, en el barrizal del albero, empapados de valor más que de lluvia, mostraron con gallardía sus perfiles de toreros en ciernes, su afán de ser figuras del toreo, cosa a la que todo novillero aspira. Fue un contrasentido, la tarde de toros mojada por la lluvia, entristecida de grises que borraban la alegría de los trajes de luces, el color de los claveles y el cromatismo que suelen ofrecer los tendidos en tardes de sol. Quizá fue el invierno que a veces juega a ser primavera, cuando marzo vive en el calendario, el caso es que las luces se apagaron en los trajes de los valientes novilleros y la tarde se llenó de paraguas abiertos. Pudo ser una gran tarde de toros. Todo apuntaba a ello. Pero la novillada se acabó en el cuarto toro.

Cartas a la directora