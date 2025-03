El mundo contra las cuerdas

Comenta Compartir

La mía es la opinión de un profano, de quien no entiende nada, solo el instinto me dice, como a muchísima gente, que la situación ... del mundo está mal. Nunca antes hemos sentido esta sensación de peligro, inestabilidad y zozobra. Sabemos que las desgracias nunca vienen solas, y tras la pandemia se teme una guerra, quizá la tercera guerra mundial. No quiero ser agorero, y de hecho creo que se hará todo lo posible para que eso no ocurra. Pero está fallando la diplomacia para alcanzar el fin del conflicto en Ucrania. Y sabemos que EE UU no da la cara a derechas a Zelenski, que Europa se rearma ante una eventualidad de gran alcance, que Trump nos tiene a raya con aranceles y demás y que no les somos simpáticos los europeos. EE UU y Rusia, al parecer, se entienden bastante mejor que en la administración Biden, y China es una potencia que está con ellos.

Las noticias que nos llegan nos van advirtiendo de que estemos prevenidos, y aunque nos lo comunican con una especie de sonrisa que parece la que se le dedica a un niño al que le van a poner una inyección, como para quitarle hierro al asunto, la cosa no es baladí. De hecho, nos dicen que hagamos acopio de comida, bebida, medicinas, etc, para 72 horas, tres días, para el caso de cualquier emergencia, que puede ser una pandemia u otra situación peligrosa y no esperada, no necesariamente una guerra, pero que es mejor estar preparados. Yo creo que lo más seguro es que no ocurra nada. Antes se pondrían todos los medios. Pero se nos advierte de estas prevenciones. En épocas tranquilas nunca nos avisan de nada de esto. Por algo será. Pero aunque la sangre no llegue al río, y que lo más seguro es que no pase nada, no está de más estar sobre aviso.

Temas

Cartas a la directora