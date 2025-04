Hasta la próxima Navidad

Comenta Compartir

Han pasado otras Navidades, y volvemos a la cotidianeidad, a lo normal, a ser los de siempre, y hay quien va por la calle con ... cara aburrida, con andares cansinos, o caras felices y andar decidido. Hay de todo, y cada cual pregona con la expresión de su rostro, o con su actitud, lo que lleva dentro, lo que le pasa. Después de las fiestas navideñas, parece que despertamos de un sueño feliz para encontrarnos con la realidad de siempre, y a muchos no les gusta (también hay gente a la que no les gusta la Navidad), y sucede lo contrario. El caso es que durante la Navidad, todo son felicitaciones, hermandad, turrones, luces, champán, comidas y cenas de trabajo, visita a los abuelos del asilo, familias reunidas en la Nochebuena y belenes, árboles iluminados, Papas Noel, Santa Claus, o lo que sea, trepando por las fachadas... Y todo un mundo maravilloso de buenas intenciones en general. Aunque siempre hay algún Míster Scrooge, como en el cuento de Dickens, que dice que todo eso son paparruchas. Pero pasan las Navidades y ya somos menos amables y simpáticos. Nos hemos querido mucho por esas fechas, pero eso ya pasó, quedó atrás, como se queda la juventud en una foto. Nos hemos hecho viejos de pronto. Y no es que esto sea así necesariamente, pero ese buen rollo que casi todo el mundo tiene por Navidades bien podríamos alargarlo un poco más para que nos dure hasta las próximas y todo iría mejor.

