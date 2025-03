El matador de gatos

Comenta Compartir

Leo en el periódico una noticia increíblemente triste que habla por sí sola de la capacidad sin límites del sadismo humano. El hombre, a lo ... largo de la Historia, ha cometido crímenes horribles y toda clase de barbaridades y las sigue cometiendo, sin contar las guerras que asolan al mundo. Pero el tema de los gatos asesinados es también impactante, porque además no eran animales que estorbaran a su matador, pues no convivían con él ni podían molestarle, que tampoco así tendría justificación. Eran gatos que habitaban una protectora de Valencia y el individuo que los mató conseguía introducirse en dicha protectora de animales para matar de una manera brutal a estos inocentes felinos. No sabemos qué clase de perturbación puede anidar a veces en el enlaberintado proceder del ser humano, pero este tipo de hechos claman al cielo y retratan al hombre con perfil de licántropo, pero con más saña que al genuino lobo, que no es poco.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión

Temas

Cartas a la directora