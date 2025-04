Como una eterna Navidad

Comenta Compartir

Es abril pero hoy había farolas en encendidas en la mañana gris de mi pueblo. Y hacía frío. Me recordaba una mañana de Navidad. Las ... golondrinas parloteaban después posadas en las cuerdas de tender de la azotea y se oía el runcular de las tórtolas, y de pronto volvía –con un rayo de sol que se asomaba al zaguán por el postigo abierto– la primavera. En el campanario se veía el perfil hierático de una cigüeña a la que un aire frío levantaba sus plumas. Sonó una hora en el viejo reloj de la torre que se perdió vibrando en el silencio del pueblo. A lo lejos, estaban las almenas del castillo, sobre las opacidad verdosa de las higueras, y más arriba, brumosa y gris, se adivinaba una torre de la villa, rematada por un chapitel en forma de pirámide. El sol jugaba al escondite y a veces se asomaba por las esquinas de las calles. Pero enseguida volvía el gris del invierno a desdibujar la mañana y el aire era frío y traía como voces del pasado en volandas. Las farolas de una calle seguían encendidas a pesar de la hora. Me recordaba un 24 de diciembre de 1974, cuando repartía telegramas por la villa de Trujillo y entré en un convento a entregar un telegrama y vi el claustro de silencio y piedra que rodeaba el patio, y arriba en lo oscurecido de la tarde, vi una estrella solitaria, o era quizás un satélite iluminado que se movía en el cielo negro. Luego escuché el cántico de las monjas desde una capilla. Sus voces eran armoniosas pero a mí me parecieron tristes y grises como aquel atardecer de Nochebuena en las calles históricas de Trujillo. Y había faroles que se iban encendiendo aquí y allá, y eso le daba una belleza singular al conjunto de casas irregulares y a los nobles palacios blasonados. Pero también le añadían tristeza. Yo creo que era por el silencio de aquel atardecer de Nochebuena, que a pesar de eso era tan triste y frío allí arriba, junto al castillo. El aire de aquel día de diciembre antiguo ha venido hoy a barrer las solitarias calles de mi pueblo, a traerme el recuerdo de unas navidades grises y extrañamente solitarias, y ha venido a encender tres farolas amarillas en la hora más melancólica de esta mañana de invierno, a pesar de que es abril y las golondrinas tan parlanchinas de ordinario han callado como asustadas o sorprendidas de este color del invierno y del viento frío y oscuro que ha barrido el canto de los pájaros y el color de las flores.

Cartas al director