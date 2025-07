Las cartas y la inteligencia artificial

Esto de las cartas al director o a la directora es el título de esa sección que está ahí seguramente por la nostalgia, aunque no ... sé qué nostalgia si ya incluso a los que rondamos los setenta años el título nos parece muy antiguo. Entré en Correos de cartero en 1979 y ya era como una etapa de transición aquellos años. Yo tenía 23, y el uniforme gris con botones dorados, la gorra de plato que entonces era opcional, al igual que el silbato, parecía un anacronismo que pertenecía a los viejos carteros ya jubilados.

Y las cartas epistolares se estaban extinguiendo y mayormente en navidades se hacían más de notar al igual que las postales. Empezaban a aumentar las cartas comerciales, los impresos, las cartas con facturas y demás. Pero las cartas epistolares desaparecían muy deprisa. Estaban los teléfonos.

Faltaba mucho para las redes. Pero acababan las cartas que se escribían los novios que estaban fuera, y aquellas que siempre empezaban así: Queridos padres o querido hijo, me alegraré que al ser esta en tu poder, etc.

Eso quedó muy atrás, y lo de cartas al director o a la directora, por mí está bien, no voy a enmendar la plana, yo, un simple lector, pero eso no quita que me parezca muy antiguo lo de las cartas, porque parece que escribieran seres de épocas muy pretéritas aunque con temas actuales, y a todos aquellos que escriben en la sección, mi enhorabuena, pues mayormente creo que son escritos bastante meritorios.

Esto no quita que ateniéndome al tema de las cartas, me parezca como un sueño viejo donde escriben nuestros abuelos entre baúles empolvados, flores marchitas, quinqués, guerras carlistas y episodios nacionales.

Sin embargo es solo una opinión, pues no soy quién para enmendar la plana a nada ni a nadie, y las cartas al director pueden ser una tradición y, como tal, quizá tenga que estar ahí, aunque forma un contraste singular con el mundo de redes y la IA, la que resuelve cualquier cuestión que le preguntes, y ante la que uno se siente como se sentiría un orangután viendo una película de extraterrestres.