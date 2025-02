Barbarie sin límites

Hace unos días oímos en el telediario una noticia terriblemente impactante, dentro del ámbito de la guerra ruso-ucraniana: un ruso se grababa en un ... vídeo decapitando a un soldado ucraniano. La imagen de semejante barbarie no la transmitieron por televisión naturalmente, porque algo tan horripilante, tan inhumano, tan brutal, nos horroriza y nos pone los pelos de punta, es como una puñalada en el alma que la deja malherida para siempre. Se dice que el hombre está hecho a semejanza de Dios. Pero qué hombre es ese o qué género humano es el nuestro, o por qué cuando se habla de humanidad nos da la impresión de que se habla de bondad, amabilidad, buenos sentimientos y todo eso como si por regla general los humanos fuéramos buenos samaritanos llenos de compasión ante el prójimo.

Ya sé que no debemos generalizar, bien se me alcanza que en el mundo hay mucha gente buena, que no haría daño a una mosca. Y personas, instituciones, misiones, fundaciones, gente como el padre Ángel o la hermana Lucía, o gente como el chef José Andrés, por nombrar solo angunos que se desviven haciendo el bien a la humanidad. Y miles de personas dedicadas a socorrer a los hambrientos, los enfermos, los desvalidos, los sin techo, los heridos y mutilados de la guerra, los desesperados por haberlo perdido todo, y un larguísimo y sangrante etc. Pero referirnos en términos generales a la humanidad, como sinónimo de bondad, amor, caridad, hermandad, buenos deseos y demás calificativos tan benévolos como edificantes, están algo fuera de lugar.

Si una supuesta civilización extraterrestre recibiera una carta de presentación sobre los humanos ateniéndose a la historia de la humanidad, con tantas guerras, masacres, asesinatos, todo tipo de violencia, ríos de sangre, destrucción, maldades etc, por un lado, y por otro todo lo bueno que afortunadamente también ha habido siempre y sigue habiendo, ¿qué idea se harían estos alienígenas globalmente de los terrícolas? La respuesta sería quizá terriblemente desorientadora y nada favorable en general. Así que la terrible noticia que apunto al principio absolutamente horripilante, hace sangrar el alma, por decirlo poéticamente, aunque aquí lo poético está fuera de sitio, y aunque dicen que en la guerra está todo permitido, hay cosas difíciles de asimilar, tan horribles como incalificables. En el amor es otra cosa.