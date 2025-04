Gratitud a Carmen Covarsí

Comenta Compartir

Con frecuencia suelo visitar el Museo de Bellas Artes de Badajoz (MUBA) y siempre descubro algo nuevo en las obras, mayoritariamente de nuestros artistas paisanos, ... procedentes de adquisiciones, donaciones o de los Salones de Otoño que fundara la Asociación de Pintores y Escultores. Desde hace mucho tiempo soy entusiasta de la pintura de Adelardo Covarsí y no escatimo tiempo en recrearme en ello cuando visito el museo. En la actualidad se encuentra la exposición 'Adelardo Covarsí, un artista a través de las publicaciones de su época', hasta el 4 de junio, que he visitado tres veces y creo que aún me queda alguna más pues algunas obras solo pueden verse en esta ocasión. Quiero incidir en la particularidad de la exposición. Carmen Covarsí, nieta del pintor, ha cedido para la ocasión material perteneciente a su abuelo: cuadros, catálogos, revistas periódicos, medallas, postales manuscritas, entre otros. Esta documentación sirve para comprender y aclarar algunas dudas que se me habían planteado en las lecturas de la bibliografía referida a nuestro pintor. Ha originado la posibilidad de conocer detalles, tales como que opinaba la crítica del momento, quienes fueron sus coetáneos, los concursos y lugares, nacionales e internacionales en los que participaron. La familia de José Gordillo ha cedido el legado artístico y fotográfico a la fundación que lleva su nombre y por ello Fuente del Maestre cuenta con una exposición permanente y de libre acceso con la ayuda de la Diputación y el Ayuntamiento. Nuestro hallazgo ha sido encontrar en este catálogo la portada y página interior del periódico 'La libertad', de 21 de junio de 1927, la fotografía de José Gordillo y su obra 'Conquistando a la abuela', de la que se tiene solo una fotografía enmarcada. También nos dice de otra participación del artista fontanés con una obra titulada 'Viejo con el cacharro de cobre', que nos abre la puerta para su localización. Todo gracia a la abundancia de datos que aporta el catalogo. Colofón de todo esto ha sido encontrar en el diario HOY de 17 de mayo pasado la agradable noticia que Carmen Covarsí dona al MUBA los fondos bibliográficos de su abuelo. Expreso mi gratitud personal a tan generosa acción para el deleite y disfrute de todos y allane el camino de quienes queremos saber más de Adelardo Covarsí, sus coetáneos y su época. Seguro que el MUBA sabrá ponerlo a disposición de estudiosos y ciudadanía en general.

Cartas a la directora