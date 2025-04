Titanic capitalista

Comenta Compartir

Menudo acto de austeridad y patriotismo el de sus acomodadas majestades. Mientras que la gran mayoría de los padecidos españolitos a lo único que podemos ... aspirar es a las pasmosas barquitas de pedales, a sus acaudaladas señorías no se les ocurre otra cosa que arrendar un yate, clase Titanic, para surcar los océanos. A la modélica cantidad de 2.500 euros al día. Me parece una falta de respeto hacia sus vasallos obreros. Con una zódiac, lancha o un velero hubiesen tenido bastante. Pero, claro, con la modélica retribución Hispana, de unos 375.000 euros anuales, que perciben los bien avenidos consortes, se pueden permitir este minúsculo caprichito. Debería su mercante y capitalista majestad colgar sus vistosas chaquetas uniformadas y ponerse el mono de trabajo, y arrimarse de vez en cuando al proletariado y preguntarle qué tal le va. Debería dejar esas congregaciones ficticias de altos oligarcas y visitar una tasca de barrio, una panadería, zapatería, frutería o peluquería y tener un poco de empatía hacia el asfixiado autónomo. Y para concluir, hay un extremeño, llamado Chema, que por motivos labores emigró a América Latina y por desgracia sufrió una oclusión cardíaca. Lleva ingresado en un Hospital de Puerto Rico dos meses y necesita un avión medicalizado para poder volver a su patria, pero el seguro no se lo cubre. Su esposa ha implorado a su benevolente institución una pequeña ayuda para poder costear el traslado y, por lo visto, su ruego ha sido desestimado. Debería usted tomar cartas en el asunto y sufragarle el aeroplano a esta persona enferma. No vaya a ser que el diminuto y fasto Titanic Hispano colisione y le fastidie sus merecidos y agasajados descansos.

Cartas a la directora