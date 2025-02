Al Ayuntamiento de Trujillo

Ya está bien de abandono municipal en ciertos rincones y callejitas de Las Huertas, con una falta absoluta de limpieza e higiene urbana, tanto de ... desechos humanos, como de excrementos de animales (algunos de dos patas). Del respectivo pago de los recibos de la municipalidad y de la contribución, tenemos que ser puntuales y formales; como el Ayuntamiento y su alcalde de turno tiene que interesarse de que esos pagos se reviertan en servicios para todos los vecinos. No se puede permitir el lamentable estado de abandono que presentan la mayoría de calles del pueblo, como Pintor Bermudo a su encuentro con la calle Del Motor. Tenemos que limpiar los «vecinos» toda la suciedad acumulada durante tiempo y el exceso de yerbajos y demás lindezas que adornandicha callejita que da acceso a seis dependencias particulares. Y, por supuesto, todos pagamos los correspondientes cánones al Ayuntamiento, mal cumplidor con sus servicios.

Quiero felicitar a la nueva alcaldesa entrante, (lo cortés nunca quita lo valiente); le deseo lo mejor y que redunde en beneficio de todos los vecinos de Huertas de Ánimas y que no siga las malas prácticas del anterior regidor, que ha dejado los barrios en estado de abandono y dejadez, lo que no dice nada. Esperemos que los que empiezan ahora no caigan en los mismos vicios.