¿A este sujeto quién le tose?

Es como estar a lado del árbol del ahorcado. Vivir una vida de tortura no merece la pena vivirla. Las guerras sucias, todos tienen cadáveres ... en el armario. Creo da igual morir ahorcado que tiroteado. Todo empieza por hostilidades e irrita a las partes y no beneficia a nadie. Todo poder corrompe si se mantiene bastante tiempo, solo hay que mirar y ver las malas artes del gobierno de turno, provocando distanciar a la justicia día sí día no. Hay cierta fobia del ejecutivo que pretende erosionar el poder judicial porque la independencia de estos no les atrae al sanchismo y parece ser que no hay quien le tosa a este personaje narcisista. Muchos españoles están viviendo una tortura por la forma de actuar de este sujeto y sus afines. No hace falta ser azul, amarillo o verde, solo ser un poquito coherente y sensato para ver su actitud ante todo lo que no le conviene a él, pero no a los conciudadanos de este país, que son honestos y creo que fáciles de entenderlos. Hay plantas y árboles venenosos como el manzanillo o la adelfa, pero ninguno de estos están en palacios porque pueden afectar al sultán o al gobernador de turno. Tenemos la necesidad de vivir con gobiernos y ministerios útiles y no de circunstancias, todos los españoles nos sentiríamos mejor. En cualquier momento pegamos en batacazo.

Cartas a la directora