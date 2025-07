Solo Cataluña

Comenta Compartir

He llegado a la conclusión de que las cesiones a los independentistas le beneficia personalmente a Pedro Sánchez. Los ministros más 'sanchezistas', encabezados por Óscar ... López, cuya agresividad intenta compensar su traición, o el pintoresco portavoz parlamentario, Patxi López, que tiene menos principios que su jefe, insiste en que las críticas buscan deshumanizarse. Los López son el mejor ejemplo de degradación del sanchismo. Ni siquiera se creen lo que dicen. No hay que olvidar que Sánchez es un aventurero, lo que antaño sería un soldado con suerte, que es capaz de cualquier cosa con tal de conseguir sus objetivos. Tenemos una buena noticia de la mano de Tezanos. El CIS de julio es el primero de toda la legislatura que sitúa al PSOE por debajo del 30%. No obstante, pienso que el presidente del CIS, el socialista José Félix Tezanos, seguirá dando ganador de unas hipotéticas elecciones a Pedro Sánchez. Se inventa un barómetro trampa y ya está. Solo buscan el conflicto.

Temas

Cartas al director