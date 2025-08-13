HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Sanciones

José Alcaraz

Badajoz

Miércoles, 13 de agosto 2025, 07:47

Ahora una formación política quiere endurecer la responsabilidad disciplinaria de los jueces y magistrados, una nueva falta grave en la Ley por manifestarse públicamente contra ... los políticos. Impulsado por el Ministro de Justicia 'Feliz' Bolaños, donde propone una sanción disciplinaria grave que los jueces asistan a concentraciones para mostrar su desacuerdo con actuaciones de los partidos políticos. Dicen que la invocación de la condición o el servicio de tal condición resulta incompatible con la asistencia en actos de trascendencia pública, cuando con ellos se busca ofrecer una imagen judicial individual o colectiva, ya que esta conducta compromete su independencia o su imagen de imparcialidad. Por lo tanto, el derecho de todos los españoles a manifestarse queda vetado para este colectivo.

hoy Sanciones