No quieren subvenciones

Las reivindicaciones del campo se están haciendo evidentes y por fin se habla de agricultura en la televisión. Esperemos que se les tenga tan en ... cuenta como a los nacionalistas catalanes y vascos que han puesto al presidente de este país en el cargo. Indigna lo que algunos contertulios opinan sin conocer los problemas del sector que llevan arruinando gobierno tras gobierno. Estamos hartos (tengo familiares agricultores) de aguantar a tantos ignorantes. La incompetencia no merece salir en los medios de comunicación como es la televisión. A aquellos que, políticamente correctos, hablan de subvenciones procedentes de Europa les diré que ningún agricultor quiere subvenciones. Solo trabajar la tierra y que los precios de sus productos suban a la par que el nivel de vida desde que España entró en Europa. Es fácil darse cuenta: las subvenciones agrarias son un mecanismo de control del sector. Si no te pliegas a lo que ellos te exigen (no quemar rastrojo, no usar tal o cual fitosanitario, no sembrar tal o cual producto) no te conceden la subvención. Fácil. ¿Pues así es? Para los agricultores y ganaderos es una pesadilla constante por parte de quien no sabe y encima nos gobierna.

Cartas al director