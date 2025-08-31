La monja de Málaga
José Alcaraz
Badajoz
Domingo, 31 de agosto 2025, 09:06
Victoria de la Cruz era una monja misionera adoratriz, se pasó décadas recorriendo prostíbulos, polígonos, cunetas de carretera y casas de geishas por todo Japón, ... tratando de ayudar a mujeres vulnerables víctimas de trata. A las que conseguía rescatar y convencer que se
fueran con ella a un lugar seguro, las llevaba junto a sus compañeras trabajadoras sociales y les ofrecían protección y formación para que pudieran salir adelante. El terror atómico nos ha hecho recordarla en el octuagésimo aniversario de lo que pasó con Hiroshima y Nagasaki. Después de que una bomba atómica lanzada de un avión B-29 estadounidense arrasara Hiroshima con 140 muertes y tres días más tarde una segunda bomba impacta contra Nagasaki, matara a otras 74 personas e hiriera a miles de niños y adultos, Victoria de la Cruz fue condecorada por el gobierno japonés por proteger y rescatar a muchas mujeres huérfanas, oprimidas por la prostitucion y vulnerables que sobrevivieron gracias a esta monja ejemplar y llena de bondad y generosidad. Antes como ahora también las hay buenas. Las rebeldes de Belorado lo dejamos para otra ocasión más propicia.
