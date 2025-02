Mascota del Mundial

Comenta Compartir

La decisión de permitir que el Mundial se celebre en España es una buena noticia. Otra cosa es elegir mascota que represente a varios países. ... No debe ser fácil y posiblemente haya algún conflicto de poca monta, o de mucha. Ya veremos si no hay vicios odiosos entre los políticos tóxicos, como dicen. A aguas revueltas, ganancia de pescadores. Estoy deseando ver esa mascota que representa al país donde se celebran los mundiales de fútbol. Esperamos que no haya alguna revolución entre los países en los que se celebrará, Portugal, Marruecos y España. ¿Pero cómo podemos encontrar el posible acuerdo de la querida y simpática mascota que en todos los mundiales hace su presencia? Al parecer, son 1.433 millones lo que nos va a costar a los españoles el Mundial de fútbol, el reto es rentabilizarlo para que reporte negocio a España y no solo desde el punto de vista turístico sino otros que influyan en la rentabilización del coste que nos supone a toda la población española.

Cartas a la directora