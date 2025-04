A José Luis Arellano

Comenta Compartir

Me gustaría contestar a la carta de José Luis Arellano en HOY: hay que ser demócrata antes que de izquierdas o de derechas. No se ... puede dejar a los jueces a la altura del betún. Es insólito lo que está sucediendo. Defender a una persona que nos gobierna de forma despótica y arbitrariamente y que hace ostentación de su poder es un sátrapa según el Diccionario de la lengua Española. Yo, por mi cuenta también añado autócrata. El fanatismo que tienen algunos defensores de Pedro Sánchez no les deja ser tolerables sino todo lo contrario, intolerable. Esto no va ni de derechas ni de izquierdas, precisamente es el conocimiento que se adquiere por medio de la experiencia y a través de los sentidos, de una manera dispersa, espontánea y convencional, también razonablemente la manera como obtengamos este preciado don. Deberíamos emplear la razón, entender y decidir: el criterio intelecto debe tener juicio y sensatez. Decía Emiliano García Page: si hemos ido a pedir el voto a millones de españoles para hacer una cosa y hacemos la contraria, ¿a quién le faltamos a la lealtad?

Millones de españoles opinamos que los cambios de opinión de Sánchez y pactar con delincuentes es un acto de debilidad, cobardía y traición. No pretendo ofender a nadie.

Cartas a la directora