Tocar los genitales

Que el fútbol no es la clase de ética donde llevar a mi nieto a instruirse en valores lo tenemos todos claro. Resulta que una ... jugadora del Barça le ha tocado los genitales (aparato reproductor) a una jugadora del Español en pleno partido. Y no en un partido cualquiera sino en un derbi, que es sinónimo de odio elevado, de día de puertas abiertas de todos los demonios. Y claro, no faltan las voces que claman: ¿no queríamos igualdad? ¿no hay que medir a hombres y mujeres por el mismo rasero? Dicho esto, también me parece desleal el gesto de la jugadora del Barça, falta de respeto y digno de sanción –«Hola Michel, hola Valderrama». ¿se acuerdan?–. Algunos dicen ahora: ¿ves?, las mujeres no son unas santas programadas biológicamente para hacer el bien. Pues sí, es algo que pensamos quienes creemos en la igualdad, que las mujeres no son seres de luz y la moral no sucede en los genitales sino dentro del cerebro. ¿Sería deseable que todos fuéramos menos agresivos, que tuviéramos más ética? Yo diria que sí, más alla del sexo, del genero, de los juzgados y del fútbol.

Temas

Cartas a la directora