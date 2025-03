Soplar en vida

Comenta Compartir

El soplido siempre ha sido enemigo y dueño del fuego, cuando tenía una edad cualquiera era capaz de controlarlo, soplaba para apagar el fuego y ... también soplaba cuando quería avivarlo. Mi otro soplido favorito era a las velas de la tarta de mi cumpleaños. También si soplaba un chicle, era capaz de hacer el globo más grande. También con un canuto de un bolígrafo con una bola de papel dentro sentía que tenía un arma en mi poder. ¡Qué puntería tenía! También el soplido es capaz de calmar una quemadura en un dedo o enfriar la sopa o calentar las manos en el tiempo que muy pronto tendremos El frío. Un resoplido rebosante de vida capaz de llenar la vida de todo lo que está a su lado. Parece mentira que la enfermedad, tantas veces, colme de vida tantas cosas y a tanta gente, porque, en muchas ocasiones, la enfermedad es una escuela de vida. Yo tengo 74 años y me bajo en la próxima –quizás por eso veo tan sombrío el panorama–. Uso de vez en cuando la oxitocina y me va muy bien (no es un fármaco). La oxitocina es la hormona que segregamos cuando ayudamos a los demás. Por eso, el mejor consejo es ayudar a sus semejantes, porque hará felices a quienes más lo necesitan y, además, se hará feliz a sí mismo. La oxitocina actúa inmediatamente en grupo activando el estímulo del sistema nervioso del ser humano y además surge el soplido de la empatía emocional. En una sociedad empobrecida de valores esto viene muy bien a quien lo practica.

Cartas a la directora