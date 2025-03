A la señora Antonia Márquez Anguita

Comenta Compartir

Como cualquier alfabetizado curioso por el futuro de mi país, sigo leyendo las opiniones de esta sección. Cuando uno tiene la ocasión y la obligación ... de exponer su punto de vista está obligado a dar razones para los lectores. No puede dar su opinión diciendo «Esto es verdad porque es la palabra de Dios». No digo que esta mujer sea hipócrita, digo que se vería obligada a razonar sus constantes descrédito a dos mujeres dedicadas a la política (y ella lo fue) que, según parece, no son santo de su devoción. Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid y Guardiola, la presidenta de la comunidad extremeña. Estas dos guapas y bellas mujeres son el punto de mira de esta lectora con frecuencia y de manera exacerbada, las describe con una aversión ojeriza como incompetentes, cuando es todo lo contrario, son dos mujeres formadas y capacitadas para esa tarea que no debe ser fácil –yo me las comería a versos–, pero, claro, como no son de su cofradía las deja mal paradas. Además se nota mucho la tirria que les tiene. Si no le escuchan ni se moleste en escribir, pues solo le queda el gritar. Con todos mis respetos hacia su persona, haz lo que le venga en gana, para eso estamos todavía en democracia y esperemos que sea por mucho tiempo y en seguir teniendo los derechos civiles conseguidos. He observado que solo usted se cuece en su misma salsa. No es conveniente tener fanatismo por nada ni nadie, porque eso nos conduce a la intolerancia y la complicidad. Esperamos que nadie lleve a nuestra querida España a convertirse en una Nicaragua versión europea.

Cartas a la directora