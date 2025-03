Comenta Compartir

España gana el mundial con un zurdazo sobre tierra indígena. El Estadio de Sídney, cuyo terreno fue el hogar del pueblo indigena Wangal. Hasta que ... las sucesivas epidemias de viruela diezmaron a los aborígenes que tuvieron que unirse a otros clanes para sobrevivir. El domingo, 20 de agosto, las que conquistaron la tierra indígena fueron 23 guerreras españolas. No solo son las de balonmano. Lo que ha logrado la selección española quedará grabado en la historia del fútbol femenino, tanto en nuestro país como en el resto del mundo. Como decía un comentarista extrajero: tras esta gesta española, debería llamarse solo fútbol. Así debería ser. Casi siempre todo lo que rodea al fútbol ha sido paradigma de la mascualidad, más aún del machismo. Y lo que incomoda –ya no tanto– a esos que piensan con los pies es que el fútbol femenino haya roto barreras que otros deportes ya rompieron antes, con más naturalidad y menos traumas. Así mismo, contra el entrenador Jorge Vilda, que le ha imprimido personalidad al equipo, comenzó hace precisamente un año una rebelión de varias de estas jugadoras. Fue en su momento un vestuario roto que ahora es campeón del mundo Enhorabuena a la España de sangre rebelde y la España no rebelde.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión