No todo lo que reluce es oro

Muchos de los que vivimos en este pequeño planeta observamos que gente famosa y con mucho dinero tiene la suerte de vivir mejor y ser ... más felices que los que no poseemos casi nada. Al parecer esto no es así, hay quien tiene de todo y no es capaz de encontrar bienestar paz y felicidad. Algunos se encuentran ahogados y darían lo que fuera para mejorar sus condiciones de vida. El lujo no es motivo de felicidad y el dinero tampoco. La honradez, la honestidad, la humildad, la generosidad o la solidaridad son la manera para que no haga falta ni fama ni dinero. Estas virtudes sólo traen bienestar para quien lo hace sin recibir nada a cambio. De esta forma no hace falta tanto ego ni ostentación, aunque vayas de vacaciones a las Bermudas, al sitio más bello de la tierra o al mejor restaurante. No es más feliz el que más cosas materiales tiene, sino el que menos las necesita. Es un sinsentido tener tanta codicia por las cosas materiales cuando todo se va a quedar aquí dentro de poco. Cuando menos lo pensemos te dirán lo que has hecho al amanecer de tu existencia. Lo que realmente merece la pena es tener un corazón silencioso que es el grito más fuerte cuando se despierta. ¿Y a qué viene todo esto? Por una extraña razón hay una mano invisible que te dice que el ser famoso y rico no es sinónimo de felicidad. El director de cine Pedro Almodóvar precisaba hace unos días en su autobiografía que jamás se ha sentido cómodo en su piel y en su papel, lo que no quiere decir que haya sido infeliz. Sin embargo, dice que si consiguiera engañarse y tener algún credo, o algún tipo de fe, posiblemente sería más feliz. «Me aterra una barbaridad la muerte», dice. Bajo mi punto de vista, el cielo, el infierno y el mundo entero están en cada uno de nosotros.

Cartas a la directora