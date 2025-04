Química con Xi Jinping

Comenta Compartir

Donald Trump, al parecer, no tiene simpatía por los chinos desde el covid y les culpa de haber infectado al mundo. Sospecha de que tantos ... jóvenes chinos emigraron a EE UU para preparar un ejército para apoderarse de la nación. Los ve como una amenaza militar. Me parece un poco ridículo ese pensamiento del presidente de EE UU. Al contrario que Pedro Sánchez. Madrid tiene relaciones con China desde los tiempos imperiales. La muralla feudal que se ve desde la Luna la rompió Mao Zedong después de que los nuevos jerarcas descubrieran que el poder no es solo nace del fusil, sino de los polígonos industriales. Están a punto de crear una sociedad del bienestar cuando se acabe la europea. Pero se echa de menos la lealtad con los aliados en una guerra que puede ser espantosa. Al parecer, nuestro presidente del Gobierno tiene feeling con su homónimo chino porque creo que ese país genera sensaciones encontradas en la UE y nos puede venir fatal para el desarrollo en Europa.

Cartas al director