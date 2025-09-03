Los perezosos
José Alcaraz González
Badajoz
Miércoles, 3 de septiembre 2025, 22:39
En el caso de TeleSánchez es un auténtico chollo, porque colocan los mensajes de los ministros y así el 'Sanchismo' ocupa pantalla como la cosa ... mas normal del mundo. «El máximo rendimiento con el mínimo esfuerzo».
Me imagino que disfrutarán con las groserías de Óscar Puente, que hace méritos para ser su valido, pero debería cuidarse, no sea que se convierta en el bufón. Es decir, que haga mucha gracia, pero nadie se lo tome en serio. Será siempre recordado –igual que Sanchez– como un hombre comprometido con la corrupción y los buenos consejos. Uno de esos consejos es 'con el sudor de tu rostro comerás el pan'.
