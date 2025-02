Comenta Compartir

La huida fue propia de esa película. No tuvimos la suerte de que apareciera un chapucero inspector Clouseau que resolviera el entuerto. No se recuerda ... un acontecimiento político más bochornoso que la fuga de Puigdemont. Fue una humillación sin paliativos que debería provocar dimisiones en ambos gobiernos. «Marlaska, con su eficacia habitual, fue incapaz de saber dónde estaba la «pantera rosa», ya que cruzó la frontera sin ninguna dificultad. Solo faltó que firmara autógrafos. Me imagino que será igual de fácil pasar un camión lleno de droga o de armamentos. Los delincuentes deben estar tranquilos mientras este señor sea ministro del Interior. Don Josep Tarradellas regresó a España tras 38 años en el exilio y dignidad y pronunció su archifamosa frase («ya estoy aquí»), no podía barruntar que más de cuatro décadas de democracia después, otro político catalan utiliza su fantástico discurso en un acto de puro postureo. Pero es que Tarradellas era un tipo que, con sus virtudes y sus errores, siempre contó con una autoridad moral, que quiso ejercer lejos de intereses partidistas y sectarios.... vino y se quedó. Justo lo contrario que Puigdemont. El dispositivo de los Mossos d'Esquadra, la «operación jaula», cómo ha podido fallar tan estrepitosamente. Como el mago de las ferias, la pantera anunció que cruzaría la frontera y esquivaria a las fuerzas del orden....¡y lo consiguió! Hizo «chas» y desapareció la pantera rosa de Cataluña Como es posible hacer tantas veces el ridículo. El Gobierno se sacude las manos y se limita a culpabilizar a los Mossos de la fuga de Puigdemont, ¿esta es la famosa normalización?

Cartas a la directora