Los Kirchner y el Papa

«Los Kirchner querían cortarme la cabeza», eso dijo medio broma medio en serio el Papa Francisco. Según difundió la revista cultural La Civiltá Cattolica, ... Nestor y Cristina Kirchner presionaron a los jueces en 2010 para que enviaran a la cárcel a Jorge Bergoglio, que tres años más tarde se convertiría en el Papa Francisco. Esto lo afirmó el jefe de la Iglesia Católica en una conversación que tuvo con unos jesuitas húngaros de manera secreta. No podía ser de otra manera porque se jugaban la piel. Qué poco autocontrol tenía esta familia. Llegaron al poder y demostraron ser insaciables, voraces y sin piedad. En sus años de arzobispo de Buenos Aires que coincidieron con los gobiernos Kirchner, que fue a partir de 2003, Bergoglio era visto como un enemigo por la Casa Rosada. El religioso criticaba con frecuencia el crecimiento del narcotráfico y la corrupción y cómo se hicieron ricos en poco tiempo. Lógicamente a estos dos mandatarios no les gustaban esas críticas que hacía el entonces arzobispo de Buenos Aires, que fue visto como enemigo de la Casa Rosada Se evidenció que este matrimonio, jefes de Argentina por entonces, no lo querían ni ver por las verdades que nadie se atrevía a decir. Es necesario que esto lo sepamos todos para reducir la voracidad con los ciudadanos de algunos políticos cuando piensan de distinta manera a ellos. Se sienten incómodos con lo que dices, con lo que sientes o lo que piensas. La verdad moral les molesta. La sociedad exige más cordura, respeto y honestidad a los políticos, que a veces son pobres de ideas y espíritu. Bajo mi modesto punto de vista, el objetivo final de algunos políticos es enriquecerse. ¿De uno u otro bando saben qué es la dignidad? Lo dudo.

Temas

Cartas a la directora